Gezici kütüphane öğrenciler ile buluşuyor

Yunusemre Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladığı protokol gereği Gezici Kütüphane’yi öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği gezici kütüphane hizmetine devam ediyor. Türkbirliği okulunda konuşlanan kütüphane öğrencilerin uğrak noktası oldu. Kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler sevdikleri kitapları okuma fırsatı buldu. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Gezici Kütüphane ile yerleşik kütüphanenin bulunmadığı bölgelerde halkın kitap ile kolaylıkla buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Okul Müdürü Yener Tekin de yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.