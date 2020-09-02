Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu şantiye personeli ile bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin Kırtık Şantiyesini ziyaret ederek mesai öncesinde sahada özveriyle görev yapan personellerle bir araya geldi.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin saha personeli de özverili bir şekilde görev yapmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da sabahın erken saatlerinde Kırtık Şantiyesine giderek mesai öncesinde özveriyle görev yapan personeller ile bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya ziyareti esnasında Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ve şube müdürleri eşlik etti. Şantiyede görev yapan tüm personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, personellerden pandemi süreci nedeniyle hayata geçirilen kurallara da dikkat etmelerini istedi. Öztozlu, "Hepinizden Allah razı olsun. 40 derece sıcakta çalışmak kolay değil. Sizlerden istediğimiz bu pandemi döneminde çalışırken ve sosyal hayatınızda kurallara dikkat edin. O yüzden biraz daha dikkatli, iş güvenliğine riayet ederek çalışmaya devam edeceğiz. Sezonumuzun en yoğun dönemini geçiriyoruz" dedi.

Şantiyede İncelemelerde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha sonra Kırtık Şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın kullanımı amacıyla şantiye içerisinde inşa edilen yeni hizmet binasında da incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yeni hizmet binasının son durumu ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili Daire Başkanı Hakan Göktaş’tan bilgiler aldı.