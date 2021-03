Genel Müdür Aslay, su tasarrufunun önemini anlattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, katıldığı bir televizyon programında su tasarrufunun önemine değinerek kurum olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Manisa TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Aslay, temiz su kaynaklarının korunması noktasında hayata geçirdikleri yatırımları paylaşmasının yanı sıra yapılan israfın yol açtığı tehlikeyi anlattı. Görsel ve yazılı medya kanalı ile vatandaşları ilk günden itibaren su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çabası içinde olduklarını ifade eden Aslay, gelecek nesillere temiz bir gelecek ve temiz bir doğa bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Hem bireysel hem de kurumsal olarak suyun korunması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aslay, “Hem bireylerin hem kurumların üzerine su kaynaklarının korunması noktasında düşen görevler var. Görsel ve yazılı basında su kaynaklarının korunması için paylaşımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın alması gereken çeşitli önlemleri anlatıyoruz. Bozuk muslukların tamir edilmesi, bulaşıkların elde yıkanması yerine makinede yıkanması, merdivenlerin ve balkonların suyla yıkanmak yerine silinmesi gibi hepimizin üzerine düşen birçok görev var” dedi.

Salgın tedbirlerini de gözeterek MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası önünde bir etkinlik düzenlediklerini belirten Aslay, “Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinliğimiz sayesinde hedefimiz öncelikle evlatlarımıza su tasarrufu bilincini aşılamak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde hem MASKİ hem Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. 19 atıksu arıtma tesisimiz var. Bugüne kadar 210 milyon metreküp atıksuyu arıtarak doğaya saldık. Kaynaklarımızın kirlenmesinin önüne geçtik. 2 bin kilometrenin üzerinde içme suyu hattımızı yeniledik. 1.087 adet içme suyu deposunun bakım onarımını yaptık. 404 adet içme suyu sondajı açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak da Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız artık kuraklığa dayanıklı peyzaj çalışması yapıyor. Suyun israf edilmemesi için bu uygulamaya hayat verildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon da çalışmalarına devam ediyor. Her ay farklı bir ilçede, farklı bir kurumda istişarelerde bulunarak tasarruf yöntemleri üzerinde çalışmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Günde israf edilen 10 milyon ekmekten 4,5 milyar litre su boşa harcanıyor”

Kullanılan her ürünün bir su ayak izi olduğunu belirten Aslay, “Biz bu yıl en çok israf edilen ekmeğe dikkat çektik, farkındalık oluşturmak istedik. Bir tane ekmeğin oluşabilmesi için 450 litre suya ihtiyaç var. Her gün 10 milyon ekmek israf ediliyor. Biz bu 10 milyon adet ekmeği çöpe atarken ödediğimiz paranın yanı sıra 4,5 milyar litre suyu da çöpe atıyoruz. Biz bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunun farkına vardık, bunu da vatandaşlarımızla paylaşarak her gün 10 milyon ekmek ile suyumuzu da israf ettiğimizi anlatmak istedik” dedi. Aslay açıklamasında ayrıca, “Genel Müdürlüğümüzün önünde 9 tonluk bir su tankeri var. 20 ekmek üretmek için 9 ton su gerekiyor. 1 kilogram şekerin üretilmesi için 1.500 litre, 1 kilogram pirinç için 3.400 litre, 1 kilogram makarna için 1.800 litre, 1 adet tişört için 2.700 litre su harcanıyor. Bu yıl ki temamız bunun üzerine oldu. Vatandaşlarımız Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek bu görselleri görebilirler” diye konuştu.

Su kaynaklarının günden güne azaldığını belirten Aslay, “Dünya üzerinde suların yüzde 1’i içilebilir nitelikte ve bunun yüzde 75’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Yüzde 17’si sanayide, geri kalanı da insani tüketimde kullanılıyor. Hem suyu hem de tükettiğimiz gıda ürünlerini israf etmememiz gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de her platformda dile getiriyor. Suyumuza sahip çıkalım. Susuzluk kaderimiz değil. Çünkü, suyu bol olan bir ülke değiliz. Ülkemiz, kişi başına düşen suya baktığımızda su fakiri ülkeler arasında yer alıyor. Suyumuzu hoyratça kullanmaya ve kirletmeye devam edersek su kıtlığı çeken ülkeler arasına gireceğiz. İlimizle ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Suyumuzun yüzde 95’ini yeraltı sularından karşılıyoruz. Tarımsal sulamada kullanılan Demirköprü barajında su durumu iyi değil. Afşar Barajı da aynı durumda. Vahşi sulama yerine damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor. Yoksa ürünlerimizi sulayacak su bulamayabiliriz. Suyun alternatifi yok” dedi.