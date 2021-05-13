Genel Müdür Aslay, görev başındaki personellerle bayramlaştı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, hizmetlerin aksamaması için Ramazan Bayramı’nda da görevi başında olan personelleri yalnız bırakmadı. Yarhasanlar Ek Hizmet Binası, Su Arıza, Kanal Arıza ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde nöbetçi olan ekipleri ziyaret eden Aslay, personeller ile bayramlaştı. Aslay, görevli personellerin çalışmalarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Ramazan Bayramı’nda görevi başında olan personelleri ziyaret etti. MASKİ olarak 17 ilçeyi kapsayan büyük bir aile olduklarını vurgulayan Genel Müdür Aslay, vatandaşların mağdur olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan personellerle bayramlaştı. Yarhasanlar Ek Hizmet Binası, İçme Suyu Arıza, Kanal Arıza ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde nöbetçi olan personelleri görevi başında ziyaret eden Aslay’a, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ve şube müdürleri eşlik etti. Personeller ile sohbet eden Aslay, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Her daim görevimizin başında, Manisa’mızın hizmetindeyiz”

Görevi başında çalışan personellere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Müdür Aslay, “Korona virüs salgını nedeniyle buruk bir bayram sevinci daha yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın evde kaldıkları bu bayramda herhangi bir sorun yaşamamaları adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm personellerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini sağlamak için personellerimiz bayramda da görevinin başında. Her daim görevimizin başında, Manisa’mızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

Atıksu arıtma tesisleri, Manisa için büyük öneme sahip

Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne de bir ziyarette bulunan Genel Müdür Aslay, görevli personellerle bayramlaştı. Verimli Gediz ve Bakırçay havzalarının özlenen eski günlerine kavuşması için sürdürülen aralıksız çalışmaların öneminden bahseden Genel Müdür Aslay, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, verimli havzalarımızı kirlilikten korumak için büyük yatırımlara imza attı. Şu anda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisimizi başarıyla işletiyoruz. Sadece atıksu arıtma tesislerimize 317 milyon lira yatırım yaptık. Sarıgöl ilçemize de bir tesis kazandırmak için çalışmalara başladık. Demirci, Köprübaşı ve Selendi ilçelerimize de yeni tesisler inşa ederek atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Şu anda bulunduğumuz çevre dostu Merkez Atıksu Arıtma Tesisimiz de 80 milyon lira gibi büyük bir yatırımla hayata geçti. Buralarda görevli personellerimiz de çalışmaların aksamaması için her daim görevinin başında” dedi.