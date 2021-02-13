Gençlik ve Spor Bakanlığından Manisa’daki okullara spor tesisi

Sporu tabana yaymak için yatırımlarına hız kesmeden devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa’daki birçok okula spor tesisi yapılıyor. Manisa genelinde 8 okula spor salonu, 27 okula ise basketbol ve voleybol sahası yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin sporla tanışmaları ve okulda spor yapabilmeleri hedefi kapsamında Manisa genelinde 8 okula kapalı spor salonu, 27 okula ise basketbol ve voleybol sahası yapılacağı kaydedildi. Manisa’nın 17 ilçesinde de çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Manisa’da spor salonu ile basketbol ve voleybol sahalarının yapılacağı okullar ve ilçeler şöyle: "Soma ilçesi Fatma Aliye Teknik Anadolu Lisesi- Kapalı Spor Salonu ve Necip Fazıl Kısa Kürek Ortaokulu- Basketbol ve Voleybol sahası. Kırkağaç ilçesi Anadolu İmam Hatip Anadolu lisesi Basketbol ve Voleybol sahası ve Gelenbe Şair Eşref ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Akhisar ilçesi Ayvaz dede İmam Hatip Ortaokulu- Kapalı Spor Salonu ve Çağlak Anadolu lisesi Basketbol ve Voleybol sahası. Gölmarmara ilçesi Hulki Şanlıtop Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası. Saruhanlı ilçesi Yedi Eylül İlkokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Selendi ilçesi Selendi Anadolu Lisesi- Kapalı Spor Salonu. Kula ilçesi Hacı Ömer Özboyacı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi- Kapalı Spor Salonu, Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu lisesi Basketbol ve Voleybol sahası ve Atatürk İlkokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Sarıgöl ilçesi Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Alaşehir ilçesi Alaşehir Atatürk Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Salihli ilçesi Misaki Milli Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası ve Poyraz Damları Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Ahmetli ilçesi Ahmetli Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası. Turgutlu ilçesi Necmettin Erbakan Ortaokulu- Kapalı Spor Salonu ve Turgutlu Samiye Nuri Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Demirci ilçesi Demirci Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası. Gördes ilçesi Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası ve Cingiller 75.Yıl Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Köprübaşı Yavuz Selim Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Şehzadeler ilçesi Gediz Ortaokulu- Kapalı Spor Salonu, Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası Karağaçlı Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası, Kazımkarabekir Ortaokulu Basketbol ve Voleybol sahası, Manisa Mesleki ve Teknik Anaolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası ve Yeniköy Atatürk İlkokulu Basketbol ve Voleybol sahası. Yunusemre ilçesi Yuntdağı Seyitli Mahallesine Kapalı Spor Salonu, Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası, TOBB Bülent Koşmaz Fen lisesi Basketbol ve Voleybol sahası, Nihal Akçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası, Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol sahası ve Atatürk Olimpik Yüzme Kompleksine Kapalı Spor Salonu."