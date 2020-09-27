Gençlik merkezlerimizde kurs başvuruları başlıyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK GENÇLİK MERKEZİ VE BAHRİ SARITEPE GENÇLİK MERKEZİ’NDE GÜZ DÖNEMİ KURS KAYITLARI İÇİN BAŞVURULAR, 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK. 16 EKİM TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK BAŞVURULARDA, SINIRLI KONTENJAN VE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLACAĞI BELİRTİLDİ.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde güz dönemi kurs kayıtları için başvurular, 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 16 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularda, sınırlı kontenjan ve maske takma zorunluluğu olacağı belirtildi.
Her yaştan vatandaşın ilgi duydukları alanlarda kendilerine geliştirebilme fırsatı buldukları Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinde, güz dönemi kurs kayıtları başlıyor. Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi’nde bulunan Atatürk Gençlik Merkezi’nde Diksiyon, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İşaret Dili ve Bilgisayar İşletmenliği kursları planlandı. Şehzadeler ilçesinde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde ise, El Sanatları Kursları, MEB Onaylı Sertifikalı Kurslar, Enstrüman Kursları ve Sosyal Kurslar yer alıyor. 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kayıtların 16 Ekim tarihine kadar devam edeceği, kursların sınırlı kontenjan ve maske takma zorunluluğu ile yapılacağı belirtildi.
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