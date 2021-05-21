banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı
Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı
Septe'de göçmen dramı: İki aylık bebek böyle kurtarıldı
Septe'de göçmen dramı: İki aylık bebek böyle kurtarıldı
Altın yeniden güvenli liman oldu!
Altın yeniden güvenli liman oldu!
İngiltere tarihinin gördüğü en pahalı boşanma davası!
İngiltere tarihinin gördüğü en pahalı boşanma davası!

Gençlik Haftası’nda satranç oynadılar

Yunusemre Belediyespor Satranç Kulübü, Gençlik Haftası’nda 16 sporcunun katılımı ile kulüp içi antrenman turnuvası yaptı.

MANİSA 21.05.2021, 12:04
Gençlik Haftası’nda satranç oynadılar

Yunusemre Belediyespor Satranç Kulübü, Gençlik Haftası’nda 16 sporcunun katılımı ile kulüp içi antrenman turnuvası yaptı.

Yunusemre Belediyespor Satranç Kulübü, Gençlik Haftasında sporcuları arasında antrenman turnuvası yaptı. Millet Çarşısında düzenlenen antrenman turnuvasında kulüp sporcularından Oktay Ertan şampiyon, Arda Mert Koçu ikinci, Halit Arhan Usta üçüncü oldu. Turnuvaya Misafir sporcu olarak katılan Muhammed Talha Güler ve kulüp sporcusu Buse Hoşer de derece elde ederek hediye çeki almaya hak kazandı. Sporculara hediye çekleri Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor bireysel spor sorumlusu Güliz Onater ve Yunusemre Belediyespor Kulübü satranç antrenörü Hasan Alevnur tarafından verildi.
Yorumlar (0)
14°
orta şiddetli yağmur