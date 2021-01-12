Gençler Yunusemre ile spora devam ediyor

Kurulduğu günden bu yana spora ve sporcuya destek veren Yunusemre Belediyespor, 2021 yılında da 10 branşta gençlere spor yaptırmaya devam ediyor.

Yunusemreli sporcular antrenörleri gözetiminde judo, tekvando, voleybol, güreş, basketbol, wushu-kung-fu, badminton, futbol, atletizm ve tenis branşlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları tüm kurallara uyarak çalışmalarına judoda Yener Kahyalar Spor Salonu, Atatürk Spor Salonu, güreş branşında Atatürk Spor Kompleksi, tekvandoda Muradiye ve Güzelyurt Spor Tesisleri, teniste Barış Alanı Açık Tenis Sahası, basketbolda Çok Amaçlı Spor Salonu, voleybolda Atatürk Spor Salonu ve Atatürk Olimpik Spor Kompleksi, atletizmde Cemil Çöllü Parkı ve Olimpiyat Stadyumunda belli program çerçevesinde devam ediyor. Futbolda da Karaali ve Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde planlama ile altyapı çalışmalarına devam ediliyor. Tüm branşlarda spor çalışmalarına hafta içi planlaması ile 10 branşta devam ettiklerini belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, “Tüm branşlardaki çalışmalarımız pandemi kurallarına uyularak devam ediyor ve branşlar Yunusemre Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından günlük olarak paylaşılıyor. Sporcularımızın çalışmalarından antrenörlerimiz vasıtasıyla ailelerden olumlu dönüşler alıyoruz. Yunusemre Belediyespor olarak hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın spora devam etmesi ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan atlatabilmektir” dedi.