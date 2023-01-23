Gençler bilgi yarışmasında ter döktü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında düzenlenen Gençlerarası Bilgi Yarışması Manisa İl Birinciliği büyük bir heyecana sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında düzenlenen Gençlerarası Manisa İl Birinciliği Bilgi Yarışması 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde düzenlendi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışma, 14-17 ve 18-25 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla iki kategoride gerçekleştirildi. Yarışmada 213 öğrenci genel kültür, tarih, edebiyat, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular, görsel sanatlar, müzik, sayısal mantık, spor kültürü konularında yarıştı. Gençler, kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevap verebilmek için kıyasıya yarıştı. 71 grubun katılımıyla gerçekleştirilen bilgi yarışmasında 14-17 yaş grubunda Akhisar Gençlik Merkezi grup birincisi oldu. 18-25 yaş grubunda ise 75. Yıl Gençlik Merkezi grup birincisi oldu. 14-17 yaş grubunda ikinci Akhisar Gençlik Merkezi olurken, üçüncü Kula Gençlik Merkezi oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren birinci gruba 600 TL, ikinciye 400 TL ve üçüncüye 200 TL ödül verildi. Grup birincisi olan gençler, şubat ayında Manisa’da düzenlenecek olan bölge yarışmasında Manisa’yı temsil edecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından düzenlenen bilgi yarışmaları sayesinde kültür ve sanat konusunda potansiyel yeteneklere sahip olan gençlere bu yeteneklerini sergileme şansı sunuluyor. Bu yarışmalarda kültürel değerlerimize ağırlık verildiği için gençlerimiz kültürümüzü benimsemektedirler. Bakanlığımızın gençlerimiz için uygulamış olduğu bu projeler sayesinde genç kardeşlerimiz sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Bu yarışmaya katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren ve bölge finallerinde ilimizi temsil edecek olan genç kardeşlerime başarılar dilerim." dedi.