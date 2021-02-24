Genç Memur-Sen’den liseler arası şiir okuma yarışması

Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği İstiklal Marşı’nın milli şairi Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla Manisa genelinde tüm lise öğrencileri arasında ödüllü güzel şiir okuma yarışması başlattı. Yarışmaya il genelinde liselerde okuyan tüm öğrencilerin katılabileceği belirtilirken yarışmada ilk 4 arasına girecek öğrencilere de çeşitli hediyeler verilecek.

Mehmet Akif Ersoy’un bir şiiri okunarak video kaydının 15 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında birbilenlebilgenesilmanisa@gmail.com adresine gönderilerek yarışmaya Manisa’da öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilecek. Kazananlar ise 13 Mart tarihinde Genç Memur-Sen sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Videolarda istenilen fon müziği kullanabileceği gibi, videonun gönderildiği mail de katılımcının adı, soyadı, okuduğu okul, telefon numarası ve adresin yazılması gerektiği bildirildi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izni alınan yarışmanın detayları tüm resmi kurumlara gönderildiği açıklandı.

Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz Manisa’da öğrenim gören tüm lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet ederken, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner de yarışmanın vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u yakından tanımak ve anlamak için büyük katkı sunacağını söyleyerek yarışmaya katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.

Bu arada yarışmada dereceye girecek ilk 4 kişiye ise tablet, 3 D kumandalı sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı saat ve bluetooth kulaklık hediye edileceği açıklandı.