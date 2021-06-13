Gelenbe’de altyapı dönüşümü için fizibilite çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde gerçekleştirilecek olan alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında gerekli olan Dünya Bankası kredisi için fizibilite çalışmalarına başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme misyonu çerçevesinde Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde yapacak olduğu içme suyu ve kanalizasyon şebekesi projesinin gerçekleşmesi için gerekli olan Dünya Bankası kredisi için fizibilite çalışmalarına başlandı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’yı tüm ilçe ve mahalleleriyle daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için çalıştıklarını ifade etti. Aslay, “Gelenbe mahallemizde mevcut altyapı hatlarını yenileyerek uzun vadede sorun yaşatmayacak olan yeni hatları döşeme çalışmaları kapsamında Dünya Bankası kredisi için fizibilite çalışmalarına başladık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallemizde bulunan altyapı sorununu kökten çözüme kavuşturmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimiz için de artık altyapı bir sorun olmaktan çıkacaktır. Mahallemizde başarıyla işlettiğimiz atıksu arıtma tesisimiz de yeni altyapı sistemi ile daha da başarılı bir şekilde çalışıp, çevre kirliliğinin önlenmesinde daha büyük bir rol oynayacaktır” dedi.

Gelenbe Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar, “Mahallemize yapılan hizmetler bizleri mutlu ediyor. Mevcut altyapı hatlarımız eskimiş ve artık sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Mahallemizdeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesiyle mahallemizdeki sorunlar çözüme kavuşacaktır. Mahallemizde hali hazırda atıksu arıtma tesisimiz de var. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.