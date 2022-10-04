Geleceğin teknoloji yıldızları sınav heyecanı yaşadı

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde DENEYAP Türkiye Projesi dahilinde Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı yapıldı. Yüzlerce öğrencinin katıldığı sınavda başarılı olan öğrenciler, Millet Çarşısı’nda kurulan Bilim Yunusemre içindeki DENEYAP sınıflarında eğitim görecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Projesi dahilinde Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı yapıldı. Muradiye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen sınava yüzlerce öğrenci katıldı. “Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde tasarladıkları maket gemileri, hedefe yük taşımasını sağlamak için jürinin değerlendirmesine sundu. Öğrencilerin projeleri ayrıca jüri üyeleri tarafından kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden değerlendirildi. Uygulama sınavı dahilinde başarılı olan öğrenciler Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kurulan Bilim Yunusemre içindeki DENEYAP sınıflarında eğitim görecek. Öğrencileri ziyaret ederek başarılar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin teknolojiye ulaşmasını sağlamak, bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu tür çalışmalar oldukça önemli. Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen sınavda başarılı olan evlatlarımız, Bilim Yunusemre’de eğitim almaya hak kazanacak. Gençlerimizi ziyaret ederek onların heyecanına yakından şahit olmak beni oldukça memnun etti. Yunusemre Belediyesi’nin sloganı ‘Gelecek Nesiller İçin’. Belediye olarak gençlerimizi her daim destekleyeceğiz” dedi.