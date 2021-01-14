Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına online eğitim

Manisa’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Manisa’daki taramadan geçip başarılı olan öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor. Manisa’da 2018 ve 2019 yılında 23 bin 997 öğrenci yetenek taramasından geçti. Bu kapsamda Manisa merkez ve 17 ilçede seçilen toplam 493 öğrenci, 35 uzman antrenör eşliğinde online olarak eğitimlerine devam ediyor. Çalışmaların olumlu ve verimli ilerlediğini belirten

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının sahaya ineceği günleri heyecanla beklediklerini söyledi. Salgın koşullarına göre hareket ettiklerinin altını çizen Öztürk, "Projede keşfedilen yetenekli çocuklarımızın dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemeleri ve fiziki özelliklerini koruyabilmeleri amacıyla çalışmalarımız uzaktan online olarak devam etmektedir. Yetenekli çocuklarımız, Bakanlığımız tarafından hazırlanan program çerçevesinde çalışarak sahaya inecekleri günü bekliyorlar. Taramadan başarıyla geçen çocuklarımız, bilim kurulunun yönlendirmeleri neticesinde branşlara ayrılacak ve bu branşlarda eğitim gördükten sonra milli takıma ve oradan da olimpiyatlara gidebilecekler. Bu projedeki amacımız ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmakla birlikte çocuklarımıza sporu sevdirmektir" diye konuştu.