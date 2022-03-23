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Geleceğin finans liderleri ‘Küresel Para Haftası’ etkinliğinde buluştu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri 21-25 Mart tarihleri arasında kutlanan Küresel Para Haftası etkinliğinde Türkiye’yi temsil etti.

MANİSA 23.03.2022, 11:22
Geleceğin finans liderleri ‘Küresel Para Haftası’ etkinliğinde buluştu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri 21-25 Mart tarihleri arasında kutlanan Küresel Para Haftası etkinliğinde Türkiye’yi temsil etti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Aflatoun adında küresel bir oluşum ağına bağlı olarak, Türkiye’de Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından 2016 yılı itibariyle uygulanmakta olan 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında, çeşitli etkinlikler ve uygulamalar ile sosyal ve finansal becerilerini geliştiriyor.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren proje koordinatör öğretmeni İshak Kurt, proje sayesinde öğrencilerin dengeli sosyal ve finansal liderlik becerilerini kazandığını; derslere, tasarruf kulüplerine, kulüp seçimlerine, girişimcilik projelerine aktif katılımın sağlandığını; sosyal eğitim ile çocuklara karakter gelişimlerinde yardım etmenin, çocuk haklarını öğretmenin, çocukları sosyal adaletle ilgili projeler tasarlamaya teşvik etmenin, tasarruf yapmalarının, mali kayıt tutmalarını ve gelir sağlayan projeler tasarlamalarının hedeflendiğini belirtti.

Proje başlangıcı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından 6 gün süren Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Semineri ile bilgilendirilen öğretmenlerden gönüllü olanlar tarafından 2021 aralık ayında başlayan projede, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar tamamlanması amaçlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının öğrenciler tarafından fark edilmesi, bu amaçların Türkiye imkanları kullanılarak gerçekleştirilmesi için girişimci projeler oluşturulması ve geliştirilecek projelerin sosyal ve finansal organizasyonu konusunda birikimi olan öğrenciler yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Kurt, özellikle genç kuşakların sahip olduğu bilgi birikiminin, günlük yaşam problemlerinin çözülmesi yönünde kullanılması ve ülke öz kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının da ana hedeflerden olduğunu ekledi.

22 Mart tarihinde ise Aflatoun International tarafından Global Para haftası etkinliklerine davet edilen öğrencilerden Zeynep Özyurtlu, İlim Yurtbahar, Hayri Tarık Bilgin, Eren Burşuk, Mustafa Hayri Sandalcı, Baturay Kurt, okulun İngilizce öğretmenleri Hülya Ertunç ve Banu Çiftçi tarafından toplantıya hazırlanarak Zimbabwe, Naretoi Kenya, Botswana ve Hollanda gibi farklı ülkelerden projeye katılan okullardaki yaşıtlarıyla, harcama alışkanlıkları ve bütçe yönetimi gibi konularda paylaşımlarda bulundu.

Okul Müdürü Mustafa Örnek de okullarında proje tabanlı öğrenmeyi önemsediklerini ve aynı zamanda okul bünyesinde bulunan Yabancı Dil Ağırlıklı Program sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerinin gelişmesi için bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, projeye destek veren personel ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

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