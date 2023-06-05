Geleceğin bilim insanları Yunusemre’de yetişiyor

Yunusemre Belediyesi, T3 Vakfı TÜBİTAK ortaklığıyla hayata geçirdiği Bilim Yunusemre’de öğrencilere bilimi ve teknolojiyi sevdiriyor.

Bilim Yunusemre ile yüzlerce öğrenciye bilimi sevdiren Yunusemre Belediyesi, öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimi veriyor. Öğrenciler hafta sonları Bilim Yunusemre’de eğitim alıyor. “Deneyap teknoloji atölyelerini” öğrencilerle birlikte gezen Başkan Çerçi onlarla birlikte deney yaptı. Bilim Yunusemre’de eğitimin eğlendirici ve öğretici olduğunu belirten Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı’nda gençlerimizin katkısını artıracak ülkemiz genelinde 81 ilimizde kurulan ‘Deneyap Teknoloji atölyelerinden’ biri de belediye bünyemizde bulunmaktadır. Geleceğin bilim insanlarını bu atölyelerde yetiştiriyoruz. Bilimi ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz. 7 bilim atölyemizde eğitim eğlendirici ve öğretici eğitimlerimiz yaz boyunca devam edecek. Ayrıca yaz döneminde ilkokul 1. sınıfı bitiren ile ortaokul 8. sınıfa başlayacak gençlerimizi yaz dönemi eğitimlerimize katılmaya bekliyoruz. Eğitimlerimizle gençlerimizi teknoloji ve temel bilimin içinde yer almaya davet ediyoruz. Bu vesile ile bizlere bu konuda her daim yardımcı olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Bilim Yunusemre atölyeleri için okullar kapanınca yaz dönemi eğitimleri için öğrencilerin kayıt yapmaları gerektiği belirtilirken online kayıt zorunluluğunun olduğu ifade edildi.