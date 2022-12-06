Geleceğin bilim insanları yetişiyor

Yunusemre Belediyesi’nin geleceğin büyükleri olan çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliği ile şehre kazandırdığı Bilim Yunusemre ile çocuklar bir yandan çevresini gözlemlerken bir yandan da keşfetmeyi öğreniyor. Merkezi ziyaret eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da öğrencilerle bir araya gelerek geleceğin bilim insanlarının buralardan çıkacağını söyledi.

Yunusemre Belediyesi’nin, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliği ile Yunusemre’ye kazandırdığı Bilim Yunusemre ile çocukları okul dışı bir ortam buluşturarak bilim ve teknoloji merakının oluşması sağlanıyor. Faaliyetlerine aralıksız devam eden merkezi bu kez Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, T3 Vakfı İşletmeler Koordinatörü Muhammet Saymaz ziyaret etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile birlikte atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya gelen Kökçam ve Saymaz çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi, ‘Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle’ yola çıktıklarını belirtirken, çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “Amacımız gençlere bilimi sevdirmek, bu konuda onlara heyecan kazandırmak. Geleceğin bilim insanlarının yetişmesine temelden başlamak. Türkiye’nin uydu, uzay, robot gibi önemli teknolojilerle tanışmasını sağlamak. Sağ olsun T3 Vakfı Genel Müdürümüz bugün bizleri ziyarete geldi. Kendisine teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.”

“Amaç farkındalık oluşturmak”

T3 Vakfının genç bir vakıf olduğunu dile getiren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, amaçlarının çocuklara bilimi sevdirmek olduğunu söyledi, bilim merkezleri ve deneyap atölyelerinin kurulma amacını anlattı. Kökçam, “T3 Vakfı genç bir vakıf. 2017’de faaliyetlerine başladı. Başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Dışarıdan bağış almayan bir vakıfız. Bu yıl 50 milyon TL burs bütçesi ayrıldı. Bu kaynak da Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar gibi kendisini ülkesine vakfetmiş insanlar sayesinde oluyor. Vakfımızın temel amacı bu merkezde gördüğünüz gibi en küçük yaştan en büyük yaşa kadar bu işi bir kültür haline getirmek. Kültür haline getirmediğimiz bir şeyi toplumsal anlamda başarmamız pek mümkün değil. O yüzden bilim atölyeleri 6 - 14 yaş grubuna hitap eden bir çalışma. 600’e yakın atölye içeriğimiz var. Bu içerikler merkezlerimizde uygulanıyor. Amacımız çocuklarımızın kafasında bir ışık yakmak, farkındalık oluşturmak” ifadelerini kullandı.