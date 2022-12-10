Gediz Nehri için tehlike çanları çalıyor

Manisa’da yaşanan kuraklık sonrası neredeyse tamamen kuruyan ve üçte ikisi tarıma açılan Marmara Gölü’nün ardından Ege Bölgesinin en büyük ikinci nehri olan Gediz Nehri de kuraklıkla karşı karşıya. Nehrin en çok su bulunan kısmı olan Ahmetli’nin Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, "Çocukluğumuzda bütün gençler buraya yüzmeye, balık tutmaya gelirdik. Bugün Gediz tamamen kurudu. 4 sene önce yer altı suları 6 metrede su çıkıyordu. Şimdi 80 metrede su çıkıyor" dedi.

Küresel ısınma, mevsim değişikliği ve vahşi sulama gibi birçok etkenlerle kuruma noktasına gelen Gediz Nehri bazı bölgelerde de sanayi kuruluşlarının atıksularıyla adeta zehir saçmaya başladı. Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ise bölgede yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocukluğumuzda bütün gençler buraya yüzmeye, balık tutmaya gelirdik. Kilolarca balık tutardık. Bugün Gediz tamamen kurudu. Yağan yağmurlar toprağı doyurmuyor. Gediz olmayınca yer altı suları da gitti. Başka su toplayacak yerimiz yok. Derin kuyu kazmak zorunda kalıyoruz. 4 sene önce yer altı suları 6 metrede su çıkıyordu. Şimdi 80 metrede su çıkıyor. Kuraklık bir yana, kirlilik de büyük bir sorun. Alaşehir, Derbent, Salihli Çayı, Karacaali Çayı, Salihli sanayi bölgesinin atıkları hep buraya dökülüyor" diye konuştu.