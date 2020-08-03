banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı'

Gediz Anadolu Lisesinden YKS’de büyük başarı

MANİSA’NIN EN BAŞARILI OKULLARI ARASINDA YER ALAN VE HER YIL EN İYİ ÜNİVERSİTELERE ÖĞRENCİ YERLEŞTİREREK BAŞARI GÖSTEREN ŞEHZADELER GEDİZ ANADOLU LİSESİ BU YILDA YKS 2020 SONUÇLARINA GÖRE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ.

MANİSA 03.08.2020, 12:32
7
Gediz Anadolu Lisesinden YKS’de büyük başarı

Manisa’nın en başarılı okulları arasında yer alan ve her yıl en iyi üniversitelere öğrenci yerleştirerek başarı gösteren Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi bu yılda YKS 2020 sonuçlarına göre büyük başarı elde etti.

Sosyal ve kültürel alanda başarılı olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi akademik anlamda da başarısını taçlandırıyor. Yıllarca başarılı bir şekilde ilerlediklerini, öğrencilere en iyi yönetici kadrosuyla eğitim verdiklerini belirten Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, “Manisa Gediz Anadolu Lisesi olarak bir gurur daha yaşıyoruz. Bu gurur yıllardır süren bir gurur, bir onur bizim için. Yıllardır başarıyla ilerleyen bir okulun idarecileri ve öğretmenleri olarak bu gururu paylaşıyoruz. Geçen sene yapılan başarıların bir tekrarı bu sene de gerçekleşti. Yine YKS sonucunda okulumuz büyük bir başarıya imza attı. Bu başarıda, ben öncelikle öğrencilerime, velilerime, öğretmenlerime, hizmetlilerime burada çalışan tüm personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bir gerçek. Çünkü bu bir ekip işi. Öğrenciler evet yetenekli ama buradaki öğretmenler ve idarecilerde bunu pekiştiren unsurlar.” dedi.

"Okulumuzdaki öğrenciler Türkiye ilkleri arasında"

Öğrencilerinin büyük başarılarla mezun olduklarına dikkat çeken Tonoz, “Buradaki başarıyı konuşacak olursak, biz bu yıl 3 şube mezun ettik. Bu öğrencilerin yüzde 50’sinden fazla dönüş aldık. Şuan için beklediğimiz başarıyı elde etmiş durumdayız. Türkiye 335’incisi, 439’uncusu okulumuzdan. Yani aralıklı olarak, bin ve iki bin 500 arasında 2 öğrenci, 5 bin ile 10 bin arasında 2 öğrenci, 10 bin ile 20 bin arasında 7 öğrenci, 20 bin ile 30 bin arasında 9 öğrenci ve 30 bin ve 40 bin arasında 4 öğrenci bulunuyor. 40 bin ile 50 bin arasında 2 öğrenci olduğunu söyleyebiliriz ve bunlar daha bize haber verenler daha beklediğimiz öğrencilerimiz var. Bu ne demektir 20 bine kadar öğrencilerimiz istediği fakültelere gidebilir. Bunlar tıp ve hukukla gidilebilecek en güzel yerlere gidebilir. Bundan sonrakilerde istediği yerlerde mühendislik fakültelerine gidebilir. Biz bütün öğrencilerimizden son derece memnunuz. Biz gelen öğrencilerin buradan mezun olduktan sonraki yüzdelik dilimleri arasında fark var. Öğrencilerimiz büyük başarılar elde ederek mezun oluyor.” diye konuştu.

Okulun çok güçlü kadrosu olduğunu ve bu anlamda başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Tonoz, “Sadece dersler anlamında değil sosyal- kültürel anlamda da başarılar elde ettik. TÜBİTAK 4006 projemiz devam etmekte. Yine aynı şekilde Erasmus eğitim programları üzerinde de çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Ağustos 2020
İmsak 04:12
Güneş 05:55
Öğle 13:15
İkindi 17:09
Akşam 20:26
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25