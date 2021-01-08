Gazetecilerin günlerini kutladılar

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Göksel Topçu Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gazetecilerin günlerini kutladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan’ı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Ziyarette Manisa Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da hazır bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz cemiyet nezdinde Manisa’daki ulusal ve yerel basın çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlayarak basının önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getirdi.

Topçu’dan ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Göksel Topçu, Basın ve Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz, Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Taysi de Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan’ı ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Göksel Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, hediyelerini takdim etti. Başkan Ali Filizkan ise basının kazandığı haklarının her geçen gün yok olduğunu belirtti. Filizkan, İnternet Gazeteciliği Yasası ile meslek yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydetti.