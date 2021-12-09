Foseptikler sayesinde atıksu arıtma hizmeti ağı genişliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakma vizyonu doğrultusunda il genelinde yapmış olduğu 148 adet foseptik imalatı ile çevre kirliliğini azaltarak vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre kazandırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, evsel nitelikli atık suların çevreye verdiği zararı önlemek için il genelinde Atık su Arıtma Tesisi projeleri ve foseptik imalatları gibi çevreci yatırımlarına hızla devam ediyor. Atık su Arıtma Tesislerinde arıtılan evsel nitelikli atık sular sağlıklı bir şekilde doğaya deşarj edilirken, tesislere uzak olan mahallelerde inşa edilen foseptikler sayesinde de atık su arıtma hizmeti ağı genişliyor. İdare, 12 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle il genelinde 148 adet foseptik imalatı gerçekleştirerek evsel nitelikli atık suların doğaya vermiş olduğu zararın önüne geçti. İl genelinde devam eden yatırımlarda da 35 adet daha foseptik imalatı sürdürülüyor. Foseptik kuyularında depolanan atık sular, belirli aralıklarla vidanjörler yardımıyla en yakın Atık su Arıtma Tesisine aktarılıyor. Bu tesislerde arıtılan atık sular zararsız bir şekilde doğaya deşarj ediliyor.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, idare olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakma vizyonu doğrultusunda çevreci yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Genel Müdür Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü kurulmadan önce Manisa nüfusunun yüzde 34’üne hitap eden atıksu arıtma hizmetini bugün yüzde 77 seviyelerine çıkardık. İlçe belediyelerinden devralıp sağlıklı bir şekilde çalışır vaziyete getirdiğimiz Atık su Arıtma Tesislerine ek olarak Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes ve Alaşehir merkez ile Kavaklıdere mahallesinde yeni tesisler de inşa ettik. İl genelinde 19 Atıksu Arıtma Tesisini başarılı bir şekilde işletiyoruz. Sarıgöl ilçemizde de yeni bir tesisimiz yükseliyor. Selendi ve Demirci ilçelerimiz ile Kırkağaç ilçemizin İlyaslar mahallesine kazandıracağımız tesislerin yer teslimini gerçekleştirdik. Köprübaşı ilçe merkezimiz ile Yunusemre ilçemizin Muradiye mahallesine de yeni tesisler kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Bu yatırımlarımızla ilimiz genelinde Atık su Arıtma Tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak. Atık su arıtma tesislerimize uzak olan kırsal mahallelerimizde de atık su arıtma hizmetini, imalatını gerçekleştirdiğimiz foseptikler sayesinde sağlıyoruz. İlimiz genelinde 8 milyon 350 bin TL yatırım maliyetiyle 148 adet foseptik imalatı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 4 milyon 150 bin TL maliyet ile 35 adet daha foseptik imalatını sürdürüyoruz. Böylece ile genelinde yapmış olduğumuz foseptik imalatı çalışmalarına toplamda 12 milyon 500 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Faaliyete geçirdiğimiz foseptiklerde depolanan evsel nitelikli atık suları vidanjörlerimiz vasıtasıyla en yakındaki Atık su Arıtma Tesisine aktarıyoruz. Tesislerimize gelen evsel nitelikli atık sular arıtılmış bir şekilde Gediz ve Bakırçay nehirlerine deşarj ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüzünü gösteren kuraklık yüzünden kuruma aşamasına gelen nehirlerimiz, arıtmış olduğumuz evsel nitelikli atık sular sayesinde bir nebze de olsun besleniyor. Hedefimiz, Manisa nüfusunun tamamına atık su arıtma hizmeti sunabilmek. Bunu da tesislerimize uzak olan mahallelere kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz foseptikler sayesinde sağlayacağız. Bu sayede ilimiz genelinde arıtılmadan doğaya deşarj edilen evsel nitelikli atık su kalmayacak” diye konuştu.