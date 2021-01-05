Fırat Honaz: “Borç yapılandırmalarını İnternet sitemizden hizmete sunduk”

Turgutlu Belediyesi vergi affı kapsamında yapılandırmaları internet üzerinden gerçekleştirme imkanı sundu. Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, www.turgutlu.bel.tr web adresinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Turgutlu Belediyesi, başvuru tarihi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılan vergi borcu yapılandırmalarını internet üzerinden hizmete açtı. Turgutlu Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak işlemlerde borçlarını yapılandırmak isteyen Turgutlulular, www.turgutlu.bel.tr web adresinden E-Belediyecilik Hizmetlerine girip listelenen işlemlerden ilki olan 7256 yapılandırma başvurusu linkinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. 7256 yapılandırma başvurusu sayfasından TC Kimlik veya Sicil Numarası ve telefon numarası ile giriş yapan vatandaşlar istedikleri taksit sayısını belirleyebilirler. Toplam borç miktarı ve taksit sayısına göre ödeme miktarının hesaplandığı sayfada yapılandırma için başvuru isteği gönderilmeden önce taksit sayısı değiştirilerek diğer taksit sayılarındaki değişimleri tabloda görmek mümkün. Yapılandırma başvurusu işlemini tamamlayan Turgutlulular’a bir veya iki gün içerisinde başvuru sonucu SMS ile bildirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak ve yapılandırma başvuru sürecinde hizmet binamızda oluşan kalabalığın önüne geçmek için yapılandırma başvurularını web sitemiz üzerinden hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Belediyemizin internet sitesinden vatandaşlarımız kolay bir şekilde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlarımıza da başvuru sonuçlarını SMS üzerinden bir iki gün içerisinde bildireceğiz” dedi.