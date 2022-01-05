Filenin sultanları ikinci yarıya yoğun tempoda hazırlanıyor

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Liginin ikinci devresine hazırlık maçları ile hazırlanıyor.

Bu yıl tarihinde ilk kez TVF Kadınlar 2. Liginde mücadele ederek ilk devreyi dördüncü sırada tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ikinci devreye yoğun maç temposu ve antrenmanlarla hazırlanıyor. Devre arasındaki ilk hazırlık maçını İzmir DSİ Takımıyla oynayan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sahadan 3-1’lik skorla mağlup olarak ayrıldı. Turgutlu temsilcisi, İzmir DSİ Takımı ile oynadığı ikinci maçını ise 3-0 kazandı. Gencelli İdman Yurdu’nu konuk eden Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Yeni yılın ilk hazırlık maçını ise İzmir Dost Spor ile oynayan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, aldığı 3-0’lık galibiyetle başarısını bir kez daha kanıtladı. Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ikinci yarı için son hazırlık maçını ise 6 Ocak Perşembe günü İzmir DSİ Takımı ile oynayarak hazırlık maçlarını tamamlayacak.

İkinci yarının ilk rakibi Torbalı Belediyespor

İlk yarıyı zorlu rakiplerine karşı çok başarılı performanslar göstererek kendi grubunda dördüncü sırada tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ikinci yarının ilk maçında Torbalı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçecek mücadele 9 Ocak Pazar günü saat 14.00’da Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.

Sezon hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “Zorlu ve güçlü rakiplerimize karşı mücadele ettiğimiz Kadınlar 2. Liginde ilk devreyi iyi bir sonuçla kapattık. İkinci devreye ise peş peşe oynadığımız hazırlık maçlarımız ve yoğun antrenmanlarımızla hazırlanıyoruz. İkinci devrenin ilk karşılaşmasını Torbalı Belediyespor ile oynayacağız. Önümüzdeki maçlar için çok çalışıp iyi hazırlandık. Tıpkı ilk devrede olduğu gibi ikinci devrede de aynı güç ve mücadele ruhuyla oynayarak sezonu takımımıza layık olan en iyi sonuçla bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.