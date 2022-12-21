Filede şampiyon Selendi Belediyespor oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası’ Voleybol Turnuvası Selendi Belediyespor’un şampiyonluğu ile sona erdi.

Selendi Kaymakamlık Kupası, 12 takımın katılımıyla Selendi Kapalı Spor Salonunda 1 ay devam etti. Müsabakalar sonrası finale kalan Selendi Belediyespor ile Şehirlioğlu Spor takımları şampiyonluk için karşılaştı. Final maçı öncesi her iki takımın oyuncuları ’Kadına şiddet insanlık suçudur’ yazılı pankart açtı. Nefeslerin tutulduğu Uğur Sağ’ın başhakemliğini yaptığı müsabakada rakibini 3-1 yenen Belediyespor turnuvanın şampiyonu oldu. Şehirlioğlu Spor’un ikinci olduğu turnuvanın üçüncüsü ise Esnaf Spor oldu. Şampiyon tamımın ve diğer takımların kupaları Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş tarafından verildi. Belediye Spor takım kaptanı Aşkın Akkoç ve diğer oyuncular şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

Selendi İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar arası 2. Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası güzel maçlara sahne oldu. Finalde şampiyon olan Belediye Spor takımını tebrik ediyorum. Amacımız ilçemizde gerçekleştirilecek spor etkinliği ile kaynaşma ve dayanışmayı sağlamaktı. Tüm takımlar ve oyuncuları centilmence çok keyifli bir turnuva gerçekleştirdi. Katılan tüm kurumlara teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum." dedi.