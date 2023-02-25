Fidanlar toprakla buluştu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Bu Takımda Yerin Hazır” adlı projenin son faaliyeti fidan dikimi ile tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından derneklerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla desteklenen proje yardımları çerçevesinde Manisa İnsani Yardım Derneği tarafından “Bu Takımda Yerin Hazır” adlı projenin son faaliyeti olan fidan dikimi tamamlandı.

Faaliyette Davutlar ilköğretim Okulu bahçesine zeytin fidanları dikildi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Elmas’ın da katılım sağladığı etkinlik bitiminde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.