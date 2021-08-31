Fetih Mescidi restorasyonu planlandı

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Manisa Kalesi içerisinde yer alan Fetih Mescidini restore ederek, günümüze kazandıracak. Şehzadeler Belediyesi ve Kültür Turizm Müdürlüğü teknik ekipleri bu kapsamda bir araya gelerek, restorasyon çalışmalarının planlamasını yaptı.

Manisalıların ‘Hacet Dede Türbesi’ olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa’nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen Manisa Kalesi içerisindeki tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak. Geçtiğimiz günlerde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak müjdeyi kamuoyuna birlikte duyurmuş, yapılacak olan çalışmanın protokolünü imzalamıştı. Söz konusu çalışma kapsamında Şehzadeler Belediyesi ve Kültür Turizm Müdürlüğü teknik ekipleri bu bir araya gelerek, restorasyon çalışmalarının planlamasını yaptı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve teknik ekiplerin gerçekleştirdiği toplantıda restorasyonun aşamaları ve detayları masaya yatırıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı, Manisa Kalesi’nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir projenin de ilerleyen zamanlarda iş birliği ile hayata geçirileceği ifade edildi.