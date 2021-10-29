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Fatma Turgut Turgutlu’da hayranlarıyla buluştu

Turgutlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet coşkusu Fatma Turgut konseriyle yaşandı.

MANİSA 29.10.2021, 12:06
Fatma Turgut Turgutlu’da hayranlarıyla buluştu

Turgutlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet coşkusu Fatma Turgut konseriyle yaşandı.

Turgutlu Belediyesinin iki gün boyunca Cumhuriyet coşkusunu 7’den 70 herkese yaşatacağı etkinliklerin ilk gününde ünlü sanatçı Fatma Turgut muhteşem bir konsere imza attı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşen konserde Fatma Turgut en sevilen şarkılarını konsere gelen binlerce kişiye söyledi. Alanı hıncahınç dolduran her yaştan Turgutlulu gece boyunca şarkılara eşlik etti ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konser sırasında Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 10 adet fidan bağışı ile Turgutluspor forması başta olmak üzere Manisa’nın simgesi olan hediyeleri Fatma Turgut’a takdim etti. Başkan Çetin Akın konserde kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi:

“Denizli’den gelen haberle içimize ne yazık ki yine ateş düştü. Gencecik kızımız vahşice katledildi. Her platformda verdiğimiz mesajlarla kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı oluşturmak için tüm gayreti gösteriyoruz. Bir kez daha kadına şiddete hayır diyoruz.”

Başkan Çetin Akın konuşmasının sonunda ise alanda bir araya gelen binlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Sizler var oldukça Cumhuriyetimize kimse el uzatamaz. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet çocuklarıyız. Cumhuriyet Bayramı’mızın 98. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Fatma Turgut’tan Başkan Çetin Akın’a teşekkür

Fatma Turgut ise fidan bağışı hediyesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi. Konser sonunda Başkan Çetin Akın’a teşekkür eden Fatma Turgut, “Ne kadar şanlısınız ki kadınlara, çevreye, doğaya değer veren; cumhuriyet değerlerimizi koruyan bir belediye başkanınız var. Başkanımız Çetin Akın’a teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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