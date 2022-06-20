Fatih Sanayi Sitesi’nin yol sorunu çözülüyor

Turgutlu Belediyesi, Fatih Sanayi Sitesi’nde ve kent genelinde asfalt yama ile serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Soğuk asfalt yama aracıyla yol sorununu en hızlı ve etkili şekilde çözen Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatih Sanayi Sitesi’nde asfalt yama çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde ekipler, uzun yıllardır meydana gelen yollardaki bozulmaları asfalt yama ile kapatıyor. Güvenli ve konforlu ulaşım için yüksek bir tempoyla başlayan çalışmaların bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kent genelindeki cadde ve sokaklarda da asfalt çalışmalarına devam eden ekipler, Ergenekon Mahallesi Sekip Seçkin Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdi.

Asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Turgutlu’muzda bozulan yolları tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu sıcak havalara rağmen özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim” dedi.