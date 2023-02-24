Fatih Mahallesi sakinlerine imar planı anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri iş birliğiyle 1989’dan beri yapılamayan imar plan çalışmalarında büyük mesafe kaydedildi. İmar plan çalışmalarının 1/1000 ölçekli planları Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmeye devam ederken, mahalle sakinlerini doğru bilgilendirmek amacıyla başlatılan toplantılara Fatih Mahallesi ile devam edildi. Mahalle sakinlerine kentsel dönüşüm alanının mevcut durum analizi ve imar plan çalışmaları hakkında teknik bilgiler aktarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Fatih, Hafsa Sultan ve Yeni Mahalle mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanı mevcut durum analizi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunda bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Daha önce Hafsa Sultan Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından şimdi de Fatih Mahallesi sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Palabıyık, Dilşat Ulaş, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, mahalle sakinlerinin uzun yıllardır bu çalışmayı beklediklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde 1989 yılından beri yapılamayan imar plan çalışmaları ile ilgili önemli mesafe kat edildi. Herhangi bir söylentiye mahal vermemek ve mahalle sakinlerini doğru bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerine teknik bilgiler verildi

Toplantıda daha sonra ilgili teknik ekipler ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından Fatih Mahallesi’ni kapsayan kentsel dönüşüm alanı durum analizi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine teknik bilgiler verildi. Toplantının son bölümünde mahalle sakinlerinin konu hakkında merak ettikleri sorular da yanıt buldu.