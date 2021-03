Farkı fark ettiren çevrimiçi etkinlik

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kapsamında “Farkı Fark edin” etkinliği gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında “Farkı Fark edin” temalı etkinlik düzenledi. Down Sendromlu bireylerde 21’inci kromozomun 3 tane olması nedeniyle 21 Mart tarihi tüm dünya ve Türkiye’de Dünya Down Sendromu Günü olarak anılıyor. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında “Farkı Fark edin” temalı etkinliğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sırrı Çam, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenci, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Begüm Şahbudak, Anadolu Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Erdek, akademisyenler ve dinleyiciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Bizler bu topluma eksikliklerimizle anlam katan bireyleriz. Down sendromlu çocuklarımız da bizi toplumsal bütüne götürdükleri için kıymetli. Biz, onlarla anlamlıyız.” diyerek, “Biz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak bu farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaya tüm unsurlarımızla hazırız. OSB ile yaptığımız görüşmelerde Down sendromlu bireylerin istihdamı noktasında temaslarda bulunduk, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünün down sendromlu bireylere olan farkındalığı artırarak daha da güzel sonuçlar yaratmasını yürekten diliyor, hepimizi toplum olarak bu farkındalığın bilincinde olmaya davet ediyorum. Her günümüz bu bilinçle, bu değerde ve bu çabayla devam etsin.” ifadelerini kullanarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından program, Prof. Dr. Sırrı Çam’ın “Down Sendromu ve Genetik”, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Begüm Şahbudak’ın “Çocuk Psikiyatrisi Gözüyle Down Sendromu” ve Anadolu Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Erdek’in “Bir Babanın Bakışıyla Down Sendromu Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşmaları ile devam etti.

“Farkı Fark edin” Etkinliği; 21 Mart’ın, eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının anlaşıldığı bir gün olması temennisiyle sona erdi.