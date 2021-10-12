banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi

Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.

MANİSA 12.10.2021, 22:34
Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.

Azimli Mahallesi’nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. İ.Ö., alevlerin elektrik tellerine zarar vermemesi için 45 UB 1575 plakalı traktörü ile alevlere müdahalede bulundu. Sıçrayan kıvılcımlarla traktör alev alırken, haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1