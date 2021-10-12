Evinin önünde ateş yakmak isterken traktörünü yaktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.

Azimli Mahallesi’nde ikamet eden İ.Ö., evinin önünden bulunan çalı çırpıları yaktı. İ.Ö., alevlerin elektrik tellerine zarar vermemesi için 45 UB 1575 plakalı traktörü ile alevlere müdahalede bulundu. Sıçrayan kıvılcımlarla traktör alev alırken, haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.