Evinde uyuşturucu maddelerle yakalandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı ve esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada bin 732 adet sentetik ecza hapı, 2,27 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili H.S. (26) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.