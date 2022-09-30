Evinde uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlarla birlikte yakalanan 5 kişiden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar dahilinde Soma ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 28 adet sentetik ecza hapı, 40 gram metamfetamin maddesi, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden T.T. (28) isimli şahıs tutuklandı.