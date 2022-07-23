Evin bahçesinde hareketsiz yatarken bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi’nde evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulunan yaşlı kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikamet ettiği evin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan 60 yaşındaki Emine Poyraz, olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada doktorların tüm çabalarına kurtarılamadı. Adli tabibin incelemesinin ardından şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için, jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.