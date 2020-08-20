Evi yanan iki aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı
YUNUSEMRE İLÇESİ KAYAPINAR MAHALLESİNDE EVİ YANAN İKİ AİLEYE YUNUSEMRE BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI. BELEDİYE, YANAN İKİ KATLI EVDE BOYA-BADANA VE TAMİRAT ÇALIŞMALARI YAPARKEN; AİLELERE DE EV EŞYASI VE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU.
Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesinde evi yanan iki aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı. Belediye, yanan iki katlı evde boya-badana ve tamirat çalışmaları yaparken; ailelere de ev eşyası ve gıda desteğinde bulundu.
Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri Kayapınar Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın sonucu mağdur olan Ergül ve Ünlübaş ailelerinin yardımına koştu. Mağduriyeti acil olarak giderilmesi gereken kiracı ailenin barınma ihtiyacı karşılanırken tamirat çalışmaları ise sürdürülüyor. Yaşanan yangın nedeniyle iki katlı evde oluşan hasarlar giderilirken; tamirat tadilat çalışmaları gerçekleştirilerek boya-badana yapıldı. Ailelere ev eşyası ve gıda desteği verildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de mağdur olan aileleri ziyaret etti. Başkan Çerçi’ye, Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ve Kayapınar Mahalle Muhtarı Reis Eren eşlik etti. Ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Çerçi, “Kayapınar Mahallesinde talihsiz bir şekilde evi yanan iki ailemize belediye olarak yardım elimizi uzattık. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediye olarak vatandaşımızın zor zamanlarında yanındayız. Rabbim beterinden korusun.” diye konuştu.
Başkan Çerçi’ye teşekkür eden aile üyeleri de belediyenin zor anlarında kendilerine destek olmasından mutlu olduklarını belirtti.
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