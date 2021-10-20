Evi yanan aileye eşya desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evi yanan bir aileye daha eşya desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangın sonucunda maddi kayba uğrayan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Tuna ailesine; günlük hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla eşya yardımında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Tuna ailesini evlerinde ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, talepte bulunulan ürünleri aileye teslim etti.

Evlerinde meydana gelen yangın sonrasında zor günler yaşadıklarını belirten Ayşen Tuna, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Ayağına taş değmesin. Bize yardım elini, yalnızca o uzattı. Sağ olsun” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, “Manisa Büyükşehir Belediyemize gelen talebe istinaden yangından etkilenen aileye eşyalarını teslim ettik. Zor bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.