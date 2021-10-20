banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Evi yanan aileye eşya desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evi yanan bir aileye daha eşya desteğinde bulundu.

MANİSA 20.10.2021, 12:50
Evi yanan aileye eşya desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evi yanan bir aileye daha eşya desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangın sonucunda maddi kayba uğrayan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Tuna ailesine; günlük hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla eşya yardımında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile birlikte Tuna ailesini evlerinde ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, talepte bulunulan ürünleri aileye teslim etti.

Evlerinde meydana gelen yangın sonrasında zor günler yaşadıklarını belirten Ayşen Tuna, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Ayağına taş değmesin. Bize yardım elini, yalnızca o uzattı. Sağ olsun” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, “Manisa Büyükşehir Belediyemize gelen talebe istinaden yangından etkilenen aileye eşyalarını teslim ettik. Zor bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2