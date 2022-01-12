Evi yanan adam yaralandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında çıkan yangında ev sahibi hafif şekilde yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Siteler Mahallesinde saat 08.00 sıralarında gaz sıkışması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı. Siteler Mahallesi, Saman Sokakta Uğur Öztürk’e ait çatı katı dairesinde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Mahalleli tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yangına itfaiye ekipleri çok kısa bir sürede gelerek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında hafif yaralanan ev sahibi Uğur Öztürk tedbir amaçlı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.