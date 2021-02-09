Evde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen ’Selendi evde okuyor’ projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ın koordinatörlüğünde, Selendi Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi’nin destekleriyle Selendili öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde kitap okumalarını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla yürütülen ’Selendi evde okuyor’ projesine katılım sağlayan ve en çok kitap okuyan öğrenciler kura sonucu belirlenerek ödüllendirildi.

Proje kapsamında 01-28 Ocak 2021 tarihleri arasında ödüllü Selendi evde okuyor etkinliği düzenlendi. Öğrenciler okudukları kitapların özetini öğretmenlerine gönderdi. Özet gönderen öğrenciler arasından kura yöntemiyle belirlenen öğrenciler ödüllendirildi. Üç adet bisiklet başta olmak üzere öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Selendi Gençlik Merkezi’nde yapılan ödül töreninde öğrencilere ödüllerini; Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman verdi.

İlkokullarda en çok kitap okuyan 1. öğrenci Atatürk İlkokulundan Salim Yusuf Bilgiç bisiklet, 2.Cumhuriyet İlkokulundan Ekrem Çeltik hediye çeki ve kitap, 3. -Cumhuriyet İlkokulundan Ecrin Tırıl hediye çeki ve kitapla ödüllendirildi.

Ortaokullar arasında en çok kitap okuyan 1. Pınarlar Ortaokulundan Fadime Nur Acar bisiklet, 2. Yatılı Bölge Ortaokulundan Rabia Güneş hediye çeki ve kitap, 3. Yatılı Bölge Ortaokulundan Murat Uzun hediye çeki ve kitapla ödüllendirdi.

Liselerde en çok kitap okuyan 1. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinden Binnur Eda Doğan bisiklet, 2. Çok Programlı Anadolu Lisesinden Nurullah Kocabaş hediye çeki ve kitap, 3. Selendi Anadolu Lisesinden Havva Sağlam hediye çeki ve kitap ile ödüllendirdi.

Ayrıca proje kapsamında kura ile belirlenen öğrencilere kitap hediye edildi. Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Kaymakam Ali Yıldırım, "Bundan sonra devam edecek okuma etkinliğine Selendi’deki tüm öğrencilerimizi ve ailelerini davet ediyorum." dedi.