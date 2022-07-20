Evciler sakinlerinden MASKİ’ye teşekkür

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Soma ilçesine bağlı Evciler Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ünal Ünlü, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin mahallemize yaptığı çalışmalar ile daha modern bir yaşam alanına kavuştuk” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Soma ilçesine bağlı Evciler Mahallesini ziyarette bulundu. Ziyarette, MASKİ İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz da hazır bulundu. Mahalle Muhtarı Ünal Ünlü ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

“Mahallemizde yapılan yatırımlardan çok memnunuz”

Mahalle muhtarı Ünal Ünlü, “MASKİ heyetinin yanımıza gelerek, bizleri istek ve taleplerini dinlemesinden çok memnun kaldık. Mahallemizde altyapı üstyapı başta olmak üzere birçok hizmet hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de mahallemize ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin mahallemizde yaptığı çalışmalar ile daha modern bir yaşam alanına kavuştuk. Cengiz Başkanımıza selamlar gönderiyorum, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.