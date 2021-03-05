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Eurochambers’da Türkiye’yi Manisalı iş kadını temsil etti

Eurochambers’da (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) pandeminin iş dünyasına ve kadın girişimcilerin üzerine yaptığı olumsuz etkisinin konuşulduğu, İngilizce olarak gerçekleşen video konferans toplantısında Türkiye’yi Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu temsil etti.

MANİSA 05.03.2021, 14:28
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Eurochambers’da Türkiye’yi Manisalı iş kadını temsil etti

Eurochambers’da (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) pandeminin iş dünyasına ve kadın girişimcilerin üzerine yaptığı olumsuz etkisinin konuşulduğu, İngilizce olarak gerçekleşen video konferans toplantısında Türkiye’yi Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu temsil etti.

Avrupa iş kadınlarının bir araya geldiği toplantıda iş dünyasında pandemi sonrası çizilecek yol haritası da konuşuldu. 45 ülkenin katıldığı toplantıda Türkiye, Almanya, Fransa ve Estonya kadın girişimcileri konuşma yaptı.

“Önemli liderler çıkaran bir topluluğuz”

Toplantıya Türkiye’yi temsil eden ve söz alan Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun bünyesinde önemli liderler çıkardığının altını çizdi.

Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlanmasını tamamlamış, 7 bin üyeye sahip Türkiye’nin en geniş girişimci kadın ağıdır. Kurulumuz, ülkemizde kadın girişimciliğini ve ekosistemini geliştirmek için çalışmakta, aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, mentörlük, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamaktadır. Kuruluşundan bu yana ülkemizde kadın girişimci sayısını ikiye katlayan kadın girişimciler kurulumuz, üyeleri arasından çok önemli bir kadın lider çıkarmıştır. Başkan Yardımcımız Sayın Ruhsar Pekcan, şu an Ticaret Bakanımızdır” dedi.

“Pandemide yeni iş modelleri ortaya çıktı”

“Dünyada ve ülkemizde birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.” diyen Yılmaz, “Virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk andan itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bizlerden gelen sorunların çözümü yönünde ilgili bakanlıklar ile iletişime geçti. Sorunlarımızın çözümü yönünde çalışmalarda bulundu. Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun her fırsatta belirttiği ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’ sözü bu günlerde daha da anlam kazandı. Girişimciliğin özendirilmesi, yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimize Covid-19 döneminde yeterince ağırlık veremedik. Şu anda hepimizin önceliği, girişimlerimizi, girişimcilerimizi ve istihdamı korumak. TOBB olarak, kadın ve genç girişimcilerinin pandemi koşullarında, dikkatli ve doğru adımlar atmasını sağlamak amacıyla Girişimciler için bilgilendirme düzenlendi. Düzenli toplantılarımızı da aynı şekilde çevrim içi olarak yürütmeye devam ettik. Hatta bu süreçte çevrim içi toplantıları ile daha hızlı aksiyon alabilme imkanımız oldu. Bu şekilde zaman kaybını önledik seyahat maliyetlerini azalttık. Çevrimiçi toplantılar ile evden de çalışılabildiği için zaman ve kaynak tasarrufu da sağlanarak yeni bir hayata gözlerimizi açtık. Pandeminin belki de en iyi tek tarafı bu oldu. Pandeminin etkisiyle, tüm dünya ekonomisi gibi biz de genel olarak bir daralma yaşadık. Ülkemizde en çok etkilenen sektör hizmetler sektörü oldu. Hijyen ürünlerine talep arttı. İnsanların hayatına sosyal mesafe diye yeni bir kavram girdi. İnsanlar, sosyal hayattan ve iş hayatından beklentilerini değiştirdi. Değişimin yönü hakkında birkaç somut örnek vereyim. Yeni iş modelleri ortaya çıktı. Ürünlerinde ambalaj kullanım oranı daha da arttı. Sağlık sistemi daha çok dijitalleşti. Tüketicilerin alışkanlıkları değişti artık ihtiyaçlarını dijital ortamlardan karşılayan ve evlerine kadar teslim edilmesini bekleyen bir grup oluştu. Dijital alandaki bu gelişmeler ile bu alanı besleyen teknolojilerde hızlı bir gelişim gösterdi örnek olarak ödeme sistemini söyleyebilirim. Pandemi ile nakitsiz topluma daha hızlı geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 krizinin ne zaman sona ereceğini henüz bilmiyoruz ama bizler hayatımızı her alanda pandemiye göre yeniden düzenleyeceğiz. Yeniden ayağa kalkacağız, eskisinden daha güçlü olacağız. O döneme hazırlıklı olmamız gerek. Biz de üyelerimizi pandemi sonrası ortaya çıkacak yeni ekonomik düzen hakkında da bilgilendirmek üzere de çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.
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