Esnaf kooperatifi talep etti Sarıgöl HEM hayata geçirdi

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıgöl Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile kooperatif çalışanlarına yönelik ’Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimi Kursu’ açıldı.

Sarıgöl Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından Sarıgöl Halk Eğitim Merkezinden talep edilen ’Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimi Kursu’ açıldı. Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitmen Abdullah Tok tarafından verilen kurs 40 saat sürdü. Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatif Başkanı Hüseyin Aktaş, "Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimi yönetmeliğimiz gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımızın bu kursa katılımını sağladık. Katkılarından dolayı Halk Eğitimi Merkezimize teşekkür ederim." dedi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç ise şunları söyledi: "Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak kurumlarımızdan gelen her türlü talepleri değerlendiriyoruz. Sarıgöl’ümüzde bulunan tüm kurumlarımızla işbirliği içindeyiz."