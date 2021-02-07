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Esnaf istedi cadde genişletme çalışması başladı

Şehzadeler Belediyesi Manisa merkezde artan araç yoğunluğu nedeniyle özellikle büyük trafik sıkıntısının yaşandığı Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesinde esnafların yoğun talebi üzerine yol genişletme çalışması başlattı.

MANİSA 07.02.2021, 07:50
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Esnaf istedi cadde genişletme çalışması başladı

Şehzadeler Belediyesi Manisa merkezde artan araç yoğunluğu nedeniyle özellikle büyük trafik sıkıntısının yaşandığı Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesinde esnafların yoğun talebi üzerine yol genişletme çalışması başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile trafiği aksatmamak için çalışmalarına hafta sonu başlayan Şehzadeler Belediyesi ekipleri hafta içi hızlı bir çalışma ile yaklaşık 400 metrelik yolda sağ ve sol cephede 80 santimetrelik bir genişletme yapacak.

Manisa’da her gün artan araç yoğunluğu nedeni ile özellikle esnaflar ve otobüs şoförlerinin büyük bir sıkıntı yaşadığı Dr. Sadık Ahmet caddesinde Şehzadeler Belediyesince genişletme çalışmaları başladı. Kuyumcular çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesi esnaflarının artan trafik yoğunluğu nedeni ile büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, esnafların talebi üzerine konuyu UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)’ne taşıdıklarını ve mevcut yolun genişletilmesi noktasında bir karar alındığı ifade etti.

UKOME kararı gereği genişletme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Tüm Manisa halkımızın bildiği Kuyumcular Çarşısı olarak bildiği Dr. Sadık Ahmet Caddesinde esnaflarımızın da talebi üzerine bir çalışma başlattık. Söz konusu bu yolda esnaflarımız Manisa’da giderek artan araç yoğunluğu nedeni ile zaman zaman çarşıda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Tek taraflı araçların kısa süreli park yaptığı Kuyumcular çarşısında kimi zaman trafik durma noktasına geliyor ve buda ciddi sıkıntıları meydana getiriyordu. Zaman zaman bu caddeyi kullanmak zorunda olan Ambulans ve İtfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlar geçerken büyük sıkıntılar yaşıyor kimi zaman beklemek zorunda kalıyorlardı. Esnaflarımız ise işyerlerine ürün getirdiklerinde araçlarını park etmede çok büyük sıkıntılar yaşıyor kimi zaman çarşıda trafik durma noktasına geliyordu. Dr. Sadık Ahmet Caddesinde faaliyet gösteren esnaflarımızın yolun biraz daha genişletilmesi ile alakalı talepleri vardı. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak konuyu UKOME toplantısına taşıdık. Orda da yapılan görüşmeler neticesinde yolun genişletilmesinin trafiği ciddi ölçüde rahatlatacağı kararı çıktı. Bizde hiç vakit kaybetmeden, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunu da fırsat bilerek, trafiği de aksatmadan yol genişletme çalışmalarımıza başladık. Hükümet Caddesi ile İzmir Caddelerinin kesişim noktasında kalan yaklaşık 400 metrelik bu yolda ekiplerimizin yapacağı çalışma ile yaklaşık 80 santimetrelik bir genişleme çalışması yapılacak. Hedefimiz kırma ve moloz çalışmaları bu iki gün içerisinde tamamlamak olacak. Bu konuda Ekiplerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. Pazartesi günü itibarı ile yolu kontrollü olarak tamamen tekrardan trafiğe açarak herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağlayacağız. Yaptığımız planlama ile çalışmalarımızı hafta içi kısıtlama saatleri içerisinde devam ederek bordür döşeme çalışması ve asfaltlamasını yaparak yolu sorunsuz bir şekilde trafiğe açmış olacağız. Bu çalışmamız ile Dr. Sadık Ahmet Caddesinde yaşanan tıkanmaları da önemli ölçüde azaltarak, esnaflarımızın rahat etmesini sağlamış olacağız” dedi.
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