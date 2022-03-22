Eski Bakan Güçlü’den Vali Karadeniz’e ziyaret

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programına katılmak üzere Manisa’ya gelen Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve kendisine eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’in makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü’ye ziyareti sebebiyle teşekkür etti.