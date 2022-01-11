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Erhan Çelenk Manisa FK’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Altay’dan ayrılan deneyimli kanat oyuncusu Erhan Çelenk’i kadrosuna kattı.

MANİSA 11.01.2022, 23:31
Erhan Çelenk Manisa FK’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Altay’dan ayrılan deneyimli kanat oyuncusu Erhan Çelenk’i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, deneyimli kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı ve Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Erhan Çelenk, “Uzun bir transfer süreci oldu ama görüşmelerimiz olumlu geçti. Sadece bu sezon değil önceki yıllardan da kulübün yapısını bildiğim için karar vermem çok zor olmadı. Şu anki sıralamaya hiçbir zaman bakıyorum çünkü oynanan güzel futbolu gördüm. Buradaki arkadaşlık ortamından çok iyi izlenimler aldım. Kulübün çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Erhan Çelenk’in TFF 1. Lig tarihinin en başarılı oyuncularından biri olduğunu kaydeden Başkan Vekili Engin Anlı ise, “TFF 1. Lig tarihinin en başarılı oyuncularından biri olan Erhan Çelenk’i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Erhan Bu ligde birçok kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tecrübesiyle takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreçte Erhan’ın birçok talibi oldu ancak kendisi Manisa Futbol Kulübü formasıyla giymek istediğini net bir şekilde gösterdi. Hem duruşuyla hem de fedakarlığıyla takımımızda olmak istedi. Erhan’a şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum ve Manisa Futbol Kulübü formasıyla kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Erhan Çelenk’in takıma güç katacağını belirten Manisa FK Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar, “Erhan enerjisi yüksek, bu ligi çok iyi bilen bir futbolcu. Takımımıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Transferin hem Erhan hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erhan Çelenk kimdir?

Manisa Futbol Kulübü’nün kadrosuna kattığı Erhan Çelenk, 1989 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Futbola Akçaabat Sebatspor’da başlayan Erhan, 2011-2014 sezonları arasında Kahramanmaraşspor forması giydi. 2015-2016 sezonunda Darıca Gençlerbirliği’nden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a transfer olan 32 yaşındaki oyuncu BB Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşadı. 2018-2019 sezonunda transfer olduğu Gaziantep FK ile de Süper Lig’e yükselen deneyimli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Akhisarspor formasıyla play-off oynadı. 2020-2021 sezonunda transfer olduğu Altay ile Süper Lig’e çıkan Erhan Çelenk, ligin ilk yarısında İzmir ekibiyle Süper Lig’de mücadele etti.

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