Erdelli Mahallesi’nde bin 500 metre dere temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi’nde toplam bin 500 metre uzunluğunda dere temizlik çalışması yaptı. Tarım arazilerinde bulunan derede yol geçiş noktasına da koruge boru döşedi.

Uzayan otlar ve kirlilik sebebiyle vatandaşlara rahatsızlık veren Erdelli Mahallesi’ndeki ıslahlı dere, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi. Ayrıca tarım arazilerinde bulunan ıslahsız derenin de temizliği yapılıp yol geçiş noktasına da koruge boru döşenerek çiftçilerin arazilerine ulaşması ve taşkın riskinin önüne geçildi.

Tüm mahalleli adına sevindirici bir çalışma oldu

Erdelli Mahalle muhtarı Mehmet Çetin, yapılan çalışmaların tüm mahalle halkı adına çok sevindirici olduğunu belirterek, “Mahallemizin ortasından geçen derede otlar çok uzamıştı. Tarım arazilerimizde bulunan dere ise vatandaşımızın tarlalarına ulaşmasında zorluk yaşatıyordu. Çalışmalarından dolayı MASKİ ekiplerine ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.