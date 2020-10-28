Erdelli Mahallesi’nde bin 500 metre dere temizlendi
MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, AKHİSAR İLÇESİNE BAĞLI ERDELLİ MAHALLESİ’NDE TOPLAM BİN 500 METRE UZUNLUĞUNDA DERE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI. TARIM ARAZİLERİNDE BULUNAN DEREDE YOL GEÇİŞ NOKTASINA DA KORUGE BORU DÖŞEDİ.
MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi’nde toplam bin 500 metre uzunluğunda dere temizlik çalışması yaptı. Tarım arazilerinde bulunan derede yol geçiş noktasına da koruge boru döşedi.
Uzayan otlar ve kirlilik sebebiyle vatandaşlara rahatsızlık veren Erdelli Mahallesi’ndeki ıslahlı dere, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi. Ayrıca tarım arazilerinde bulunan ıslahsız derenin de temizliği yapılıp yol geçiş noktasına da koruge boru döşenerek çiftçilerin arazilerine ulaşması ve taşkın riskinin önüne geçildi.
Tüm mahalleli adına sevindirici bir çalışma oldu
Erdelli Mahalle muhtarı Mehmet Çetin, yapılan çalışmaların tüm mahalle halkı adına çok sevindirici olduğunu belirterek, “Mahallemizin ortasından geçen derede otlar çok uzamıştı. Tarım arazilerimizde bulunan dere ise vatandaşımızın tarlalarına ulaşmasında zorluk yaşatıyordu. Çalışmalarından dolayı MASKİ ekiplerine ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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