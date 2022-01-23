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Erasmus öğrencileri Manisa Ticaret Borsasının misafiri oldu

Manisa Ticarete Borsası Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “Kültürel Mirasımız Geçmişten Geleceğe Bir Köprüdür” projesi kapsamında Manisa’ya gelen Hırvatistan-Macaristan-Çekya ve İspanyalı öğrenciler Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile bir araya gelerek Sultani çekirdeksiz kuru üzüm ve Manisa Mesir Macunu gibi Manisa’nın yerel ürünleri hakkında bilgi aldı.

MANİSA 23.01.2022, 13:00
Erasmus öğrencileri Manisa Ticaret Borsasının misafiri oldu

Manisa Ticarete Borsası Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “Kültürel Mirasımız Geçmişten Geleceğe Bir Köprüdür” projesi kapsamında Manisa’ya gelen Hırvatistan-Macaristan-Çekya ve İspanyalı öğrenciler Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile bir araya gelerek Sultani çekirdeksiz kuru üzüm ve Manisa Mesir Macunu gibi Manisa’nın yerel ürünleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Ticarete Borsası Anadolu Lisesi tarafından 2020 yılından bu yana yürütülen “Kültürel Mirasımız Geçmişten Geleceğe Bir Köprüdür” AB-Erasmus+ Projesinin ikinci hareketliliği kapsamında Hırvatistan-Macaristan-Çekya ve İspanyalı öğrenciler Manisa’ya geldi. Proje kapsamında Manisa Ticaret Borsası’nı da ziyaret eden öğrencilere Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap başta Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü ve Manisa Mesir Macunu olmak üzere Manisa’ya özgü ürün ve sembollerden oluşan hediyeler verdi.

Programda öğrencilere Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü tanıtım filmi izletildi.

Öte yandan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise proje öğrencilerine; Manisa Ticaret Borsası’nın çalışmaları, pek çok ülkeye gıda arzı sağlayan üye işletmelerin faaliyetleri, dostluk köprüsü kurulan okulun isminde nasıl yer aldıkları ve heyetin ziyareti ile bağlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgiler verdi.

Özkasap şöyle konuştu; “Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi üreticilerimizin yoğun emekleri ve üye işletmelerimizin ticari faaliyetleri neticesinde oluşan kaynağın borsamız tarafından eğitim yatırımına dönüştürülmesiyle hayata geçmiştir. Gelecekte de başarılı öğrencileri ile sürekli gurur kaynağımız olacağına inandığımız Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi, en çok kıymet verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Çünkü; ekonomi konularının yanı sıra, tüm kültür, eğitim ve bunlara dair proje alanlarında, Manisa’nın beşeri olarak güçlenmesini de gözetiyoruz. Bizlerin ve temsil ettiğimiz özel sektör camiasının tek isteği okulumuzda insanlığa faydalı, kültür değerlerimizi yaşatırken dünya vatandaşlığına da entegre olmuş bireylerin yetişmesidir. Sizlere dünyaya yeni umutlar kazandıracak çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Nesilden nesile aktaracağınız sağlık, mutluluk ve dostluk dolu hayatlar diliyorum. Kültürel farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bizleri insan yapan ortak değerimizdir”

Heyet adına konuşan Macaristanlı öğretmen Csilla Kovari misafirperverlikleri için Manisa Ticaret Borsası Yönetimine teşekkür etti. Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin çok başarılı bir eğitim kurumu olduğunun altını çizen Monica Borkowska da, Türkiye ile proje ortaklığı yaptıkları için memnuniyet duyduklarını, çok değerli anılar ve dostluklar ile ülkelerine döneceklerini belirtti.

Manisa Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda yapılan tanışma, kültürel paylaşım ve Manisa’nın tanıtımı etkinliğinde, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Meclis Üyesi Serkan Tok, Manisa Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Üyesi Kenan Unat, Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz, Erasmus+ Projelerinden Sorumlu Öğretmenler Bayram Birgi- İrem Köksalan- Döne Büyükyorulmaz- Erkan Geçitli ve Gonca Gencer Bozdemir’de yer aldı.

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