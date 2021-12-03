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Engelli derneklerinden Vali Karadeniz’le buluştu

Manisa’da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret eden engelli derneklerinin temsilcileri istişarelerde bulundu.

MANİSA 03.12.2021, 13:20
Engelli derneklerinden Vali Karadeniz’le buluştu

Manisa’da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret eden engelli derneklerinin temsilcileri istişarelerde bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa’da faaliyet gösteren engelli dernekleri temsilcileri Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Ziyarette Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şahin, Manisa’da engelliler için kamu kurum ve kuruluşlarında bir iş birliğinin olduğunu, bu iş birliğinin artarak devam edeceğine inandıklarını söyleyerek kendilerine her zaman destek olan Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sebebiyle misafirlerine teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz’de devletimizin imkanları doğrultusunda her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduklarını belirterek “Engellilik, sadece engelli bireylerimizin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren bir husustur. Sosyal devlet olma anlamında dünyanın en önde gelen ülkelerinden olan ülkemizde bu konuda önemli hizmetler sağlanmaktadır. Bizler, Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizleri anlayabilmek adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum” dedi.

Altı Nokta Körler Dernek Başkanı Hüseyin Pehlivan, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, İşitme Engelliler Dernek Başkanı Bilal Cansu, Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Dernek Başkanı Serpil Dede, Spile Bir Fidan Dernek Başkanı Öznur Karaağaçlı, Spil Görme Engelliler Dernek Başkanı Mehmet Göktaş ve Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Mehmet Şafak, Manisa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hasan Şahin ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

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