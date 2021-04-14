En az bin aileye cansuyu olacaklar

Cansuyu Derneği Manisa Şube Temsilcisi Fatih Akova, Manisa için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, hedeflerinin bu ramazan ayında da hayırseverlerin destekleriyle en az bin aileye Cansuyu olmak olduğunu söyledi.

Manisa merkez ve il genelindeki gönüllü yapılanmasıyla çalıştıklarını söyleyen Cansuyu Derneği Manisa Temsilcisi Fatih Akova, bizzat yerinde tespitini yaptıkları ailelerle kendilerine başvuran ailelere ramazan kumanyası dağıtımına başladıklarını belirtti.

“Asıl kazancımız verdiğimizdir”

Asıl kazancın vermek olduğuna inandıklarını ifade eden Cansuyu Manisa İl Temsilcisi Akova, “Biz inanıyoruz ki hayırseverlerimizin yardımlarıyla bu sene hedeflediğimiz rakamın çok çok üstüne çıkacağız. Her sene besmele ile yola çıktık ve bugüne kadar hep hedefimizin üstünde bir çalışma gerçekleştirdik. Son mazlum ve mağdur kalıncaya kadar insanlara Cansuyu olmayı sürdüreceğiz. Ramazan ayı içerisinde hayırseverlerimizden zekat, fitre, fidyelerini gönül rahatlığıyla emanet edecekleri aracılarıyız. Ailelere dağıtacağımız gıda kolilerimizin bedeli 150 TL’dir istedikleri kadar gıda kolisine sponsor olabilirler ya da kendilerinin hazırladıkları kolileri bizler ailelerimize onların adına dağıtabiliriz. Ayrıca pandemi tedbirleri nedeniyle ülkemizde verilemeyene toplu iftarlar nedeniyle yurt dışında bir aileye iftarlık çalışmasına da katılabilirler. İftarlık çalışmamızın bedeli de 25 TL’dir.” dedi.