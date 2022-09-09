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Emniyet personelinden müdüre veda yemeği
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’ın Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü personeli, Doğan onuruna veda yemeği düzenledi.
MANİSA 09.09.2022, 12:19
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’ın Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğü personeli, Doğan onuruna veda yemeği düzenledi.
Bir otelde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan onuruna düzenlenen veda yemeğine eşi Sema Doğan ile emniyet personeli katıldı. Duygusal anların yaşandığı yemekte pasta kesilirken, İlçe Emniyet Müdürü Doğan’ın hediyesini ise Salihli Polis Merkez Amiri Mehmet Mesut Laleoğlu verdi.
Salihli’de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatan İlçe Emniyet Müdürü Doğan ise emniyet personeline teşekkür etti.
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