Emniyet Müdürü Doğan’dan Başkan Kayda’ya veda ziyareti

Salihli Emniyet Müdürlüğünden Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Mesut Doğan, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il içi atamaları çerçevesinde Manisa Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, veda ziyaretleri çerçevesinde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Manisa’nın büyük ilçelerinden olan Salihli’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Doğan, “2020 yılından bugüne kadar Salihli Belediyesi ve tüm kurumlar ile güzel çalışmalar gerçekleştirip Belediye Başkanımız ile birlikte güzel şehrimize hizmet ettik. Emniyet Müdürlüğümüze verdiği desteklerden dolayı Sayın Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Salihli’mizde görev yaptığı iki yılda kurumların saygınlığını, kişilerin gönlünü kazanan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Mesut Doğan’a, yeni görevinde üstün başarılar diler, ilçemizde huzur ve güvenliğin sağlanması için verdiği tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Ziyarete, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Meclis Üyesi Yunus Candan da katıldı.