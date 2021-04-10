Emlakçılarda Yıldırım Yılmaz 3. kez başkan

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneğinin (SEMDER) gerçekleştirdiği olağan genel kurulda mevcut başkan Yıldırım Yılmaz, 3. kez seçilerek güven tazeledi.

2005 yılında kurulan SEMDER, 10. Olağan Genel Kurulunu Hazerfan Parkında gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Altıntaş yaparken, tek liste ile gidilen seçimlerde Yıldırım Yılmaz, 3.kez SEMDER’in başkanı seçildi.

Üyelere yaptığı hizmetin karşılığını 3.kez başkan seçilerek gösterdiğini anlatan Dernek Başkanı Yılmaz “Gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemde de geçmişte dönemdeki gibi aynı şevkle üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

2022 yılında yapılması planlanan Salihli Esnaf Odası seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Yılmaz “Emlakçılarda kongremizi tamamladık, şimdi sırada Esnaf Odası seçimleri var. Derneğimizde yapığımız başarılı çalışmaları, Esnaf Odası’nda da yapmak istiyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır, diyerek bu göreve de talibim” diye konuştu.

Yıldırım Yılmaz başkanlığındaki SEMDER yönetimi: Mutlu Ergen, Mehmet Aykoç, Orçun Üçer, Hakan Akyol, Halil Emre ve Mehmet Ali Cengiz’den oluşurken, denetim kurulu ise Cihangir Yılmaz, Serdar Aşkın ve Hamdi Çıtak’tan oluştu.